تصرف مفاجئ من توماس مولر عقب مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

فاجئ توماس مولر نجم بايرن ميونخ الجميع، ونشرت صفحة بايرن ميونخ الرسمية علي فيسبوك، صورة له وهو يحمل تشرت محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الأهلي.

وعلقت الصفحة علي هذه الصورة وقالت "ضحكتك فيها كهربا" وتفاعل جميع المشاركين مع هذه الصورة ونالت إعجاب الجميع بعد المباراة.

ولعب توماس مولر في التشكيلة الرسمية لفريق بايرن ميونخ خلال مواجهة الأهلي، وقدم مستوي متوسط خلال أحداث المباراة، وتحدث بعد المباراة وقال أن الأهلي مثله مثل بايرن ميونخ في أفريقيا، ولديه جمهور كبير وأن الأجواء كانت رائعة خلال أحداث المباراة.

وخرج توماس مولر من المباراة قبل نهايتها ب20 دقيقة من أجل إراحتة للمباراة القادمة والتي ستكون أمام تيجرس أونال بطل المكسيك، وهذه هي المرة الأولي التي يصعد فيها فريق من أمريكا الشمالية التواجد في المباراة النهائية.

إنتهت مباراة الأهلي وبايرن ميونخ، في إطار مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، بفوز الفريق الألماني بهدفين نظيفين أحرزهم روبرت ليفاندوفيسكي، في الدقيقتين 16، 85.

بهذه النتيجة يصعد الفريق الألماني للمباراة النهائية وينتظرة مواجهة مرتقبة أمام تيجرس أونال المكسيكي يوم الخميس القادم علي ملعب المدينة التعليمية.

وسوف يلعب الأهلي أمام بالميراس البرازيلي مساء الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وشهدت التشكيلة مفاجأة وحيدة عن مباراة الدحيل السابقة، بدخول محمود كهربا بدلا من والتر بواليا مهاجم الفريق

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي ، عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي قفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر .

خط الهجوم: محمود كهربا.

كشف هانز فيلك، المدير الفني لبايرن ميونخ، عن تشكيلة مباراة اليوم أمام الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

تشكيلة البايرن لمواجهة الأهلي

وجاءت تشكيلة بايرن ميونخ كالتالي:

.حراسة المرمى: مانويل نوير

.خط الدفاع: بنجامين بافار، جيروم بواتينج، ديفيد ألابا، ألفونسو دايفيز

.خط الوسط: جوشوا كيميتش، مارك روكا

.خط الهجوم:روبرت ليفاندوفسكي

وينتظر الأهلي تحديا كبيرا في مباراة الخميس من أجل تحقيق إنجازا كبيرا وحصد الميدالية الذهبية.