"كوميكس"..ردود أفعال جمهور الأهلي علي "نوير" بعد هزيمة البايرن

تدوال رواد "السوشيال ميديا" والجماهير المصرية صور للحارس الالماني مانويل نوير بسخرية كبيرة من أداء الهجوم الأهلاوي.

حيث ظهرت بعض الصور للألماني وهو في منتصف ملعب الأهلي في إشارة لعدم قدرة الأهلي في الوصول لمرمي بايرن ميونخ في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في مباراة نصف نهائي مونديال الأندية.

فيما نال محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأحمر الإشادة من جمهور السوشيال ميديا في مباراة البايرن نظرا للإداء المميز لحارس الأهلي والذي لولاه لزادت نتيجة المباراة بأكثر من ثنائية.