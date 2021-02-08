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تدوال رواد "السوشيال ميديا" والجماهير المصرية صور للحارس الالماني مانويل نوير بسخرية كبيرة من أداء الهجوم الأهلاوي.
حيث ظهرت بعض الصور للألماني وهو في منتصف ملعب الأهلي في إشارة لعدم قدرة الأهلي في الوصول لمرمي بايرن ميونخ في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في مباراة نصف نهائي مونديال الأندية.
فيما نال محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأحمر الإشادة من جمهور السوشيال ميديا في مباراة البايرن نظرا للإداء المميز لحارس الأهلي والذي لولاه لزادت نتيجة المباراة بأكثر من ثنائية.
وخسر الأهلي أمام بايرن ميونخ بهدفيين مقابل لا شئ، أحرز الهدفيين البولندي روبرت ليفاندوفيسكي ويصارع علي لقب هداف مونديال الأندية مع مهاجم تيجريس المكسيكي.
ومن المقرر أن يتواجه الأهلي مع بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد الدور الثالث والرابع، بعد تلقى المارد الأحمر لهزيمة أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي المونديال بثنائية نظيفة في لقاء شهد تألق خط دفاع القلعة الحمراء وحارسه محمد الشناوي، كذلك خسر بطل البرازيل في نصف نهائي المونديال علي يد تيجريس المكسيكي بهدف نظيف.
وتقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس علي إستاد المدينة التعليمية في تمام الخامسة مساء، قبل ثلاث ساعات فقط من المباراة النهائية بمونديال الأندية بين بايرن ميونخ وتيجريس المكسيكي في تمام الثامنة مساء.
بينما حقق تيجريس المكسيكي مفاجأة بتأهله لكأس العالم للأندية بعد التغلب علي بالميراس البرازيلي بهدف نظيف أحرزه المتألق اندريه بيير جينياك، ويلتقي بهذا الفوز مع بايرن ميونخ في تحديد بطل مونديال الأندية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "كوميكس"..ردود أفعال جمهور الأهلي علي "نوير" بعد هزيمة البايرن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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