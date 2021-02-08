مقتل صبحي كابر يثير ضجة بالسوشيال ميديا … التفاصيل من هنا

صبحي كابر صاحب أحد أشهر محلات المشويات بالقاهرة، تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تردد أنباء حول مقتله الأمر الذي تسبب في إثارة القلق بين زبائنه بمختلف المحافظات.

الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة مقتل صبحي كابر

ولكن كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة أن صاحب محل المشويات الشهير الذي تم قتله على يد ٤ خفراء، يدعى "حمادة الفقير" صاحب محلات كبابجي الفقير ونفت ما تردد حول أن يكون القتيل هو "صبحي كابر" كما نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

سكرتيرة صبحي كابر: الحاج صبحي بخير ومتواجد بمحله فرع الساحل بشبرا

كما نفت السكرتيرة الخاصة بمطعم "صبحي كابر" فرع الساحل شبرا، في تصريحات صحفية، مقتل الحاج صبحي، مؤكدة أنه متواجد بفرع سلسلة محلاته في الساحل ولم يصبه أي مكروه، موضحة إلى أن الأخبار المتداولة عن قتله لا أساس لها من الصح، وأصابت زبائن المحل بالقلق.

صبحي كابر ينفي شائعة مقتله

كما قال صبحي كابر في تصريحات صحفية: "مش عارف أقول إيه أكيد اللي طلع الشائعة دي ناس ولاد حلال.. أنا كل اللي سمعته إن في مشاجرة حصلت بين عائلتين على الطريق الصحراوي الرئيسي.. وأنا ليس لي أي مزارع على الطريق الرئيسي.. وليس لي أي عداوات تصل إلى أن يتم قتلي بهذا الشكل".

مقتل حمادة الفقير صاحب محلات كبابجي الفقير

وجاءت تفاصيل واقعة مقتل الفقير، حيث تلقت شرطة النجدة بلاغًا، أفاد بمصرع شخص داخل مزرعته بمدينة أكتوبر، وعلى الفور وجه اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة مالك محلات مشويات شهير متوفى إثر إصابته بطلق ناري في الرأس.

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وتبين أن هناك ٤ خفراء أنهوا حياة مالك محلات مشويات شهيرة بالجيزة إثر خلافات بينهم على العمل لديه بالمزرعة الخاصة به.



وأشارت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب الواقعة ٤ خفراء رفض المجني عليه عملهم لديه في المزرعة الخاصة به فقاموا بالانتقام منه.



وتبين من التحريات التي أجريت برئاسة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهمين سبق وتقدموا للعمل لدى المجني عليه في المزرعة الخاصة به إلا أنه رفض فقرروا الانتقام منه وقتله.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت فرق المباحث برئاسة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر من ضبط المتهمين، واعترفوا المتهمون أمام العقيد فوزي عامر مفتش المباحث بارتكابهم الواقعة تفصيليًا، عقب رفض المجني عليه عملهم لديه فقاموا بالتربص له وقتله.

ومن جانبه أمر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بتحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.