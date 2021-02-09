جدة - نرمين السيد - علق الإعلامى عمرو أديب، على هزيمة الأهلى أمام بايرن ميونخ بهدفين مقابل لا شىء، فى بطولة كأس العالم للأندية قائلاً: "أى حد بيفكر النهاردة يحفل على الأهلى مش هايعرف، لأن محدش عنده أدوات تحفيل".





وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بى سى مصر"، مساء الإثنين، أن الأهلى لعب مباراة جيدة جدا خصوصًا فى الشوط الثانى. وتابع: "روح عالية جدا دى روح الفانلة الحمراء اللى نعرفها"، وتابع: "بحسب الإحصائيات بايرن ميونخ كل 5 هجمات بيجيب جون، هو الفريق الأعظم فى العالم وبه أعظم اللاعبين فى أوروبا". وأشاد بلاعبى الأهلى قائلا:ً "كانوا عظماء، الأهلى لو عنده مهاجم فى الشوط التانى كان جاب جون، الأهلى النهاردة كان واقف على رجليه وفريق ند ومحترم وموجود فى هذه البطولة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. عمرو أديب: لاعبو الأهلى كانوا عظماء.. ومحدش هايقدر يحفل عليهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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