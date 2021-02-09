فيديو .. صاحبة أغرب قضية طلاق تروى تفاصيل قصتها

جدة - نرمين السيد - قالت رحاب السيد، صاحبة أغرب قصة طلاق، والتى حصلت بموجبها على حكم قضائى فى قضيتى نفقة وتمكين، وتعيش مع طليقها فى المنزل نفسه، إن إقدامها على رفع دعوى قضائية جاء بحكم ما وصفته بالاضطرار.





أضافت، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، خلال برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، مساء أمس الإثنين: "القصة حصلت لأنى اضطريت أعمل كده لأنى بعد الطلاق حاولت أدخل الشقة أجيب هدوم لابنى اللى كان عمره شهور وقت وقوع الخلاف وكان منعنى وأغلق الشقة، فاضطريت ألجأ للمحكمة عشان أعرف أدخل الشقة وأخذت الحكم، ويوم التنفيذ دخلت الشقة لقيته أخد كل حاجتى وحطلى أشياء قديمة ومتهالكة، واستبدل العفش وأعطانى عفش والدته المتهالك". وأضافت: "أخد كل حاجة وأنا عايشة معاه بالوضع ده واضطريت إنى أقبل بده لأنى كان لازم أتمكن من الشقة، لأن عمر ابنى دلوقتى 3 سنوات وكان عمره وقت وقوع المشكلة 9 أشهر". عن كيفية المعيشة، قالت: "عايشة معاه من سنتين فى شقة 3 غرف وريسبشن ووالدته قاعدة معايا فى نفس الدور وهو قاعد معاها طول اليوم وبياكل معاها وبيشرب وفى ساعات بيرجع البيت بليل ينام فى غرفة المعيشة وفى أوقات بتحصل تهديدات ومضايقات منه عشان أسيب الشقة".

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