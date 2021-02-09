انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً.. المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات فبراير 2021 وبشريات حول الزيادات الجديدة في يوليو القادم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات فبراير 2021، ووفق بيان من وزارة المالية فإن موعد صرف مرتبات شهر فبراير الجاري سوف يتم تقديمها، مقارنةً بمواعيد صرف المرتبات المعتادة، والتي يتم صرفها بداية من اليوم الرابع والعشرين من كل شهر.

مواعيد صرف مرتبات فبراير 2021

وشددت المالية على ضرورة قيام الوحدات الحسابية في جميع المصالح الحكومية بضرورة إبلاغ جميع الموظفين العاملين لديها بمواعيد صرف المرتبات، حتى لا يحدث أي تزاحم بين الموظفين أثناء عملية الصرف، ومنذ بداية أزمة كورونا في فبراير الماضي، قامت الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات الإحترازية لضمان عدم التزاحم، وكان من أهم هذه الإجراءات هو تقسيم جميع الموظفين العاملين بالدولة إلى ثلاثة أقسام كل قسم يقوم بالصرف في يوم محدد.

وحول مواعيد صرف مرتبات فبراير 2021، فقد أكدت وزارة المالية أن المرتبات سوف يتم صرفها في يوم 23 من الشهر الجاري، على أن يتم صرف أي مستحقات أخرى من بدلات أو غيرها بداية من يوم 10 من الشهر التالي.

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وفي سياق متصل فقد تم تشكيل لجنة لدراسة تحسين أجور ومرتبات العاملين بالدولة، وذلك للتغلب على الظروف المعيشية، وقد اقترحت اللجنة صرف العلاوة الدورية للموظفين في يوليو القادم بالإضافة إلى حافز خاص حول الدرجة الظيفية لكل موظف والذي يصل إلى 375 جنيه شهرياً للدرجة الممتازة، ويبدأ بـ150 جنيه للدرجة الرابعة.