أخبار مصرية

رسمياً.. المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات فبراير 2021 وبشريات حول الزيادات الجديدة في يوليو القادم

0 نشر
حسن يونس 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً.. المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات فبراير 2021 وبشريات حول الزيادات الجديدة في يوليو القادم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات فبراير 2021، ووفق بيان من وزارة المالية فإن موعد صرف مرتبات شهر فبراير الجاري سوف يتم تقديمها، مقارنةً بمواعيد صرف المرتبات المعتادة، والتي يتم صرفها بداية من اليوم الرابع والعشرين من كل شهر.

مواعيد صرف مرتبات فبراير 2021

رسمياً.. المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات فبراير 2021 وبشريات حول الزيادات الجديدة في يوليو القادم 2

وشددت المالية على ضرورة قيام الوحدات الحسابية في جميع المصالح الحكومية بضرورة إبلاغ جميع الموظفين العاملين لديها بمواعيد صرف المرتبات، حتى لا يحدث أي تزاحم بين الموظفين أثناء عملية الصرف، ومنذ بداية أزمة كورونا في فبراير الماضي، قامت الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات الإحترازية لضمان عدم التزاحم، وكان من أهم هذه الإجراءات هو تقسيم جميع الموظفين العاملين بالدولة إلى ثلاثة أقسام كل قسم يقوم بالصرف في يوم محدد.

رسمياً.. المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات فبراير 2021 وبشريات حول الزيادات الجديدة في يوليو القادم 3

 

وحول مواعيد صرف مرتبات فبراير 2021، فقد أكدت وزارة المالية أن المرتبات سوف يتم صرفها في يوم 23 من الشهر الجاري، على أن يتم صرف أي مستحقات أخرى من بدلات أو غيرها بداية من يوم 10 من الشهر التالي.

اقرأ أيضاً:

وفي سياق متصل فقد تم تشكيل لجنة لدراسة تحسين أجور ومرتبات العاملين بالدولة، وذلك للتغلب على الظروف المعيشية، وقد اقترحت اللجنة صرف العلاوة الدورية للموظفين في يوليو القادم بالإضافة إلى حافز خاص حول الدرجة الظيفية لكل موظف والذي يصل إلى 375 جنيه شهرياً للدرجة الممتازة، ويبدأ بـ150 جنيه للدرجة الرابعة.

رسمياً.. المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات فبراير 2021 وبشريات حول الزيادات الجديدة في يوليو القادم 4

مواعيد صرف مرتبات فبراير 2021

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسمياً.. المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات فبراير 2021 وبشريات حول الزيادات الجديدة في يوليو القادم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا