مونديال الأندية.. تاريخ مواجهات الأهلي أمام الفرق البرازيلية

يلعب الأهلي في كأس العالم للأندية، أمام بالميراس البرازيلي علي المركز الثالث والرابع، الخميس المقبل الموافق 11 فبراير في تمام الساعة الخامسة مساءا، من ضمن مواجهات كأس العالم للأندية المقامة علي الأراضي القطرية.

يمتلك الأهلي تاريخ مع الفرق البرازيلة في كأس العالم للأندية، يشهد علي قدرتة في التعامل مع الفرق البرازيلة والنتائج الغير مخيبة بالنسبة لجمهور القلعة الحمراء، برغم من غياب النتائج الاجابية للقلعة الحمراء.

أول مواجهة أمام انترناسونال في كأس العالم للأندية 2006، علي المركز الثالث والرابع، انتهت 2/1 لراقص السامبا، واحرز هدف الأهلي فلافيو برأسيه اعلي يمين الحارس، من خلال عرضية ارسلها طارق السعيد الي داخل منطقة الجزاء علي رأس فلافيو.

واجه أيضا الأهلي الفريق كورينسايس البرازيلي في كأس العالم للأندية 2012، جمعت المباراة بين الفريقين في نصف نهائي المونديال، انتهت المباراة للبرازيلي بنتيجة 1/0.

في حين انتهت مباراة الأهلي اليوم أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2/0، للبافاري الألماني، في نصف نهائي المونديال احرزهم اللعب البولندي ليفاندوفيسكي، ليصعد البايرن الي نهائي كأس العالم للأندية، في مواجهة تيجريس المكسيكي، الخميس المقبل الموافق 8 فبراير في تمام الساعة 8 مساءا.

يواجهة الأهلي بالميراس البرازيلي الخميس المقبل الموافق 11 فبراير في تمام الساعة الخامسة مساءا، علي المركز الثالث والرابع، ليتجدد اللقاء في مواجه للمرة الثالثة بين الأهلي والأندية البرازيلية في كأس العالم للأندية.

صقوط بالميراس علي يد تيجريس المكسيكي في نصف نهائي كأس العالم للأندية نسخة 2020 المقامة علي الأراضي القطرية، ليشهد ملعب المدينة التعليمية علي نتيجة المباراة بهدف وحيد احرزة المتألق بيير جينيك، ليقود فريقة الي نهائي المونديال، ويتصدر حاليا هدافي البطولة برصيد ثلاث أهداف، يلية لاعب البيرن ليفاندوفيسكي بهدفين.

علي الجانب الأخر حقق الدحيل القطري المركز الخامس، علي حساب أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، بنتيجة 3/1، افتتح التسجيل ايديميلسون جونيور في الدقيقة 21، ويأتي محمد مونتاري في الدقيقة 66 بالهدف الثاني، يأتي المعز علي في الدقيقة 82 بالهدف الثالث ليؤكد الفوز، في حين جاء هدف الكوري الجنوبي في الدقيقة 62 احرزة اللاعب يون بيت غرام.