بعد هزيمة البايرن.. ما يفشل فيه الأهلي يحققة الزمالك

إنتهت مباراة الأهلي وبايرن ميونخ، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية، بفوز الفريق البافاري بثنائية نظيفة وجاءت عن طريق المهاجم الأفضل في العالم روبرت ليفاندوفيسكي.

وتعد هذه هي المباراة الأولي الرسمية بين الأهلي وبايرن ميونخ في بطولة كبري ورسمية مثل كأس العالم للأندية، وبشكل عام تقابل الفريقين من قبل في 4 مباريات سواء رسمية أو ودية، وهناك تواجد أيضا للغريم التقليدي للأهلي الزمالك، والذي واجه الفريق البافاري مرتين من قبل وفاز عليه مرتين علي التوالي في إطار المباريات الودية.

مواجهات بايرن ميونخ والزمالك:-

المواجهة الأولي بين الزمالك وبايرن ميونخ كانت في عام 1977، وأنتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3/2، أحرز للزمالك أهدافه الثلاثة وحيد كامل ومحمد طاهر وعلي خليل، لتواصل الأندية المصرية تفوقها على بايرن ميونخ.

المباراة الثانية بين الفارس الأبيض وبايرن ميونخ، كانت في عام 1984، وتمكن الزمالك من زيادة العقدة المصرية أمام العملاق البافاري وتفوق عليه بهدفين مقابل هدف، سجل هدفي الزمالك كلًا من محمد حلمي وعادل عبد الواحد، وسجل هدف بايرن الوحيد ماتيوس.

مواجهات الأهلي أمام بايرن ميونخ:-

أولي المواجهات بين الأهلي وبايرن ميونخ، كانت في عام 1977 وكان وقتها الفريق البافاري فائزا ببطولة أوروبا لمدة 3 مواسم علي التوالي، وتمكن الأهلي أن يفوز بهذا اللقاء بهدفين مقابل هدف، أحرز أهداف الأهلي شريف عبد المنعم ومحمود الخطيب، بينما سجل هدف الفريق البافاري مولر.

وفي عام 2012 كان عام نهاية العقدة المصرية للفريق البافاري، وأقيمت مباراة ودية بين الفريقين بالدوحة، وفاز بايرن ميونخ بنتيجة 2/1، حيث سجل هدفي البافاري أوليتش، بينما سجل هدف الأهلي محمد بركات.

وكانت آخر المواجهات بين الأهلي وبايرن ميونخ اليوم في إطار مباريات كاس العالم للأندية، وتفوق البافاري بثنائية نظيفة، جاءت عن طريق روبرت ليفادندوفيسكي.

وبعد هذه الإحصائية المتميزة للفرق المصرية أمام بايرن ميونخ، يظهر أن الزمالك متفوقا علي الفريق البافاري من حيث المواجهات المباشرة وأستطاع أن يتفوق علي الأهلي في مرات الفوز علي بايرن ميونخ.

إنتهت مباراة الأهلي وبايرن ميونخ، في إطار مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، بفوز الفريق الألماني بهدفين نظيفين أحرزهم روبرت ليفاندوفيسكي، في الدقيقتين 16، 85.

بهذه النتيجة يصعد الفريق الألماني للمباراة النهائية وينتظرة مواجهة مرتقبة أمام تيجرس أونال المكسيكي يوم الخميس القادم علي ملعب المدينة التعليمية.

وسوف يلعب الأهلي أمام بالميراس البرازيلي مساء الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وشهدت التشكيلة مفاجأة وحيدة عن مباراة الدحيل السابقة، بدخول محمود كهربا بدلا من والتر بواليا مهاجم الفريق

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي ، عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي قفشة، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر .

خط الهجوم: محمود كهربا.

كشف هانز فيلك، المدير الفني لبايرن ميونخ، عن تشكيلة مباراة اليوم أمام الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

تشكيلة البايرن لمواجهة الأهلي

وجاءت تشكيلة بايرن ميونخ كالتالي:

.حراسة المرمى: مانويل نوير

.خط الدفاع: بنجامين بافار، جيروم بواتينج، ديفيد ألابا، ألفونسو دايفيز

.خط الوسط: جوشوا كيميتش، مارك روكا

.خط الهجوم:روبرت ليفاندوفسكي

وينتظر الأهلي تحديا كبيرا في مباراة الخميس من أجل تحقيق إنجازا كبيرا وحصد الميدالية الذهبية.