مكاسب الأهلي بعد الهزيمة أمام بايرن ميونخ في مونديال الأندية

حقق النادي الأهلي العديد من المكاسب بعد مباراة الأحمر وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، علي الرغم من تلقى المارد الأحمر لهزيمة من العملاق البافاري بنتيجة 2 – 0 سجل الأهداف ليفاندوفيسكي.

وتعد من ضمن أهم المكاسب للنادي الأهلي بعد مباراة البايرن:

إشاة الجمهور والمحليين بإداء الأهلي

نال أداء المارد الأحمر وبالتحديد خط دفاع الفريق، ومحمد الشناوي حارس المرمي إشادة كبيرة من محللي كرة القدم وكذلك بعض من جماهير النادي الأهلي بعد مباراة بايرن ميونخ بطل أوربا.

خسارة بسيطة للأهلي

خسر النادي الأهلي بهدفيين دون رد، في مباراة اليوم أمام بايرن ميونخ وليس كما كان متوفعا بتلقى الأهلي هزيمة ثقيله علي غرار مباراة البايرن وبرشلونة التي حقق فيها العملاق البافاري الفوز بنتيجة 8-2.

أول نادي إفريقي يصل للنصف النهائي للمرة الثانية

أصبح النادي الأهلي أول نادي إفريقي يصل لنصف نهائي مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخ مشاركات الأندية الإفريقية في مونديال الأندية، بعد أن تاهل المارد الأحمر لقبل نهائي كأس العالم عام 2006 وتوج بالميدالية البرونزية في نفس النسخة.

وعلي الرغم من تحقيق إنجاز تاريخي لناديي الرجاء ومازيمبي بالفوز بفضية المونديال الإ أن الفريقان لم يتسطعا الصعود لمنتصف النهائي مرة اخري.

أكثر الأندية مشاركة كأس العالم

ضمن الأهلي خوض 15 مباراة في كأس العالم للأندية بعد الفوز علي الدحيل في أولى مباريات الفريق الأحمر بالمونديال، مناصفة مع أوكلاند سيتي الذي كان يحتل الرقم القياسي لعدد المباريات قبل النسخة الحالية.

وشارك الأهلي في 12 مباراة قبل إنطلاق مباريات كأس العالم بقطر، ومع تحقيق الفوز علي الدحيل أصبح عدد مبارايات الأهلي 13 لقاء بالإضافة لمباراة نصف النهائي أمام البايرن وحتي في حالة الخسارة سيخوض الأهلي المباراة رقم 15 لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ونال الأهلي إشادة الصحف العالمية بعد مباراة اليوم أمام العملاق البافاري.

المكسب الفني للاهلي

سيحقق الأهلي فائدة فنية كبيرة بعد مواجهة لاعبى النادي رفاق علي معلول للاعبين من الطراز المرتفع، مما يساهم في رفع مستواهم بالفترة المقبلة خلال مواجهات المارد الاحمر المختلفة، مع العلم أن لاعبي القلعة الحمراء الحاليين معظمهم فاز بدوري أبطال أفريقيا وتواجدوا بكأس العالم للأندية للمرة الأولى في حياتهم، مما سيضيف لهم الخبرات المطلوبه وتحقيق شخصية البطل الذي يبحث عنها المارد الأحمر وجمهوره دائما.

تسويق الأهلي عالميًا

حقق الأهلي مكاسب عديدة من مواجهة البايرن من الناحية التسويقية للمارد الأحمر, حيث تحدثت صحف و مواقع أوروبا المختلفة على كافة المنصات لمواقع التواصل الاجتماعي “تويتر، فيسبوك، انستجرام”، عن القلعة الحمراء والتي بالفعل لقت صداها خلال المجتمع الرياضي الأوروبي، فقد أشارت صحيفة بيلد الألمانية إلى موقعة الأهلي المرتبقة مع البافاري.

وتعجب أحد متابعي الأهلي عن قوة المارد الأحمر علي السوشيال ميديا عبر "تويتر" وأجابه مشجع للبايرن قائلًا: "هم نادي كبير جدًا، يمكنك مقارنته بريال مدريد في أوروبا".

ويواجه الأهلي بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية، ويم الخميس القادم في تمام الثامنة مساء.