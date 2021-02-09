فيديو.. قصة هبة الله عبد الشافى التى تصدرت السوشيال بعد توزيع الورود بـ قنا

جدة - نرمين السيد - تصدرت الطالبة هبة الله عبد الشافى، الكائنة فى محافظة قنا، مواقع التواصل الاجتماعى بعدما قامت بتوزيع الورود على المواطنين، لنشر البهجة على وجوههم. مواقع التواصل الاجتماعى .





وفى مداخلة لها لـ برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، قالت هبة الله عبد الشافى: "إننى أعمل فى فريق تطوعى يسمى "كن ذا أثر"، وهذا فريق تنوعى تطوعى خيرى ولا يهدف للربح، لافتة إلى أن الفريق فى هذه المبادرة يختلف عن أى عمل آخر، لأن جميع من يعملون به فتيات، وليس هناك اختلاط بالشباب، وهذا لأننا من الصعيد ولنا عاداتنا وتقاليدنا. وأشارت هبة الله عبد الشافى إلى أنها بدأت مع فريق "كن ذا أثر" عمل تحد جديد منذ عام، وهو توزيع الورد على المواطنين فى قنا، لنشر البهجة بينهم، لافتة إلى أن صاحب محل الورود عندما علم بالفكرة رفض تقاضى ثمن الورد .

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