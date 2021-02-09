مايكل نصيف : المحاماة الشريك الأساسى لـ السلطة القضائية فى تحقيق العدل

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال الإدلاء بصوته فى انتخابات نقابة المحامين، أمس الإثنين، إن المحاماة مهنة قائمة على تقديم المساعدة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين فى اقتضاء حقوقهم والمعاونة فى العمل وفقا للقوانين المتبعة فى جميع المجالات والدفاع عن حقوق الآخرين والتوعية القانونية للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم.
وأشار إلى أن المحاماة مهنة "كتمان السر والشرف" فلا يحق لمن يعمل بها أن يفشى أسرار عملائه، فقد وثقوا به ووضعوا ثقتهم فيهِ، مشددا على أنه لا يستطيع أحد أن يُنكر أن المحاماة لازمة من لزوميات العدالة، وضرورة من ضرورات تحقيقها، فالعدالة كل كامل لا يتجزأ ولا يتقطع وإلا انهار وانعدم.
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