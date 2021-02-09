شعبة الصيدليات تدعو لتعديلات تشريعية لمنع الدخلاء من ممارسة النشاط

جدة - نرمين السيد - وخلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، طالب بتغليظ العقوبة بشأن عدم وجود صيدلى فى الصيدلية، كما ناشد مجلس النواب بالتدخل الفورى لإنقاذ حياة المواطنين من التطبيقات الإلكترونية وبيع الأدوية عبر الإنترنت.
ودعا الدكتور حاتم بدوى، إلى إجراء تعديلات فى القانون فيما يخص إقدام بعض أصحاب رؤوس الأموال من غير المتخصيين، على امتلاك أو استئجار صيدليات وتشغيل صيادلة لديه للتحايل على القانون.
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