الصور الأولى لعقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها بصور من عقد قرانها على المفكر الإسلامي معز مسعود، مؤكدة أنها أحبت أن تشارك متابعيها تلك اللحظة المميزة في حياتها.

ونشرت شيحة صور لها ولزوجها معز مسعود أثناء عقد قرانها، بجانب صورهم وسط عائلتها وعائلة زوجها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت:"اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة، وحبيت اشارككم لحظات فرحتنا".





كما نشرت صورة لها مرتدية الحجاب، وهي بأحضان زوجها معز مسعود، واعتقد البعض أنها كانت عقب لحظة عقد القران وعلقت عليها:" لحظة مميزة جدًا لنا".

وتفاعل معها بعض المشاهير ومنهم عبير صبري التي هنئتها بزواجها وقالت:"مبروك يا حلوله الف مبروك ربنا يسعدكم"، وكتبت الإعلامية رضوى الشربيني: "ألف مليون مبروك حبيبة قلبي".

وصية والد حلا شيحة لمعز مسعود بعد زواجه منها

ومن جانبه أشار الفنان التشكيلى أحمد شيحة والد الفنانة حلا شيحة، في تصريحات إعلامية"، أن عقد القران تم بأحد فنادق القاهرة وسط حضور عائلي بسيط، نظرًا لظروف كورونا، موضحًا أنه تم بحمد الله عقد القران ، متمنيا لهم السعادة.

وعن وصيته التي طلبها من معز قال: "قلت لمعز حلا أغلى الناس عندي، وحاجة كبيرة ومهمة، وتحتاج حد يكون حقيقى بيحبها ويحافظ عليها ويوقف جنبها، وهو شخص محترم للغاية، ووصيتها توقف جنبه، وتحافظ على فنها وتعمل الأدوار اللى بتعجب الناس، وهو قالى انها هتعمل كل عمل فني له قيمة فنية".

معز مسعود ينشر صور لعقد قرانه من حلا شيحة

ومن جانبه نشر معز مسعود صور تجمعه بزوجته حلا شيحة وعلق عليها بآيه من القرآن الكريم من سورة الفرقان:"{وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا}.

كما نشر عدد من الصور التي تجمعه بعائلتهم وعلق عليها:"فلتبقي مبتسمة ومشرقة حبيبتي".

يذكر

أن حلا عقدت قرانها مساء يوم الاثنين 8 فبراير بعد انقضاء عدتها بأربعة أيام، حيث أنها انفصلت عن زوجها الكندي يوسف هاريسون رسميًا في الرابع من أكتوبر لعام 2020.