فيديو .. تكاليف المرحلة الأولى من تطوير الريف المصرى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بالصعيد، والمشرف على مشروع تطوير الريف المصرى بوزارة التنمية المحلية، إن المرحلة الأولى من المشروع العملاق ستتكلف حوالى 155 مليار جنيه.





أضاف، خلال مداخلة عبر خاصية سكايب فى برنامج من مصر المذاع على قناة cbcالفضائية، والذى يقدمة الاعلامى عمرو خليل، أن مشروع تطوير القرى هو مشروع طموح للغاية، وهو مشروع القرن، مؤكدا على أنه تم اختيار القرى الأكثر فقرا لتكون ضمن المرحلة الأولى من المشروع. وأشار الهلباوى إلى أن هناك 38 مركزا سيكونون ضمن المرحلة الأولى لـ تطوير القرى فى جنوب الصعيد، لافتا إلى أن هدف من أهداف المشروع هو توفير وخلق فرص عمل جديدة وستدخل مصرعام 2024 والريف المصرى قادر على التنمية وبه حياة كريمة للمواطن، كما سيتم إنشاء مجمع خدمات حكومية متكاملة فى جميع المراكز.

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