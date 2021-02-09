فيديو .. معاناة سيدة فى المنوفية لديها ولدان لم يخرجا منذ 29 سنة من المنزل

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى تصريحات لـ برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصرى: "أنا بقبض معاش 900 جنيه فى الشهر من برنامج تكافل وكرامة ومبيعملوش حاجة ".
أضافت: "لفينا على أطباء كتير من أجل علاج أبنائى رضا 28 سنة، وهند 28 سنة، ولكن أطفالى مش بياخدوا العلاج ومش بيتكلمو، ونفسى حد يساعدنى لإصلاح بيتنا المتهالك واللى ممكن ينهار علينا فى أى وقت".
وعلى صعيد متصل، أكدت أمل مبدى، رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة "مصر الخير" الخيرية، إن الجمعية ستحصل على بيانات الأسرة وستدرس حالة الأم وأطفالها، كما ستوفر المساعدة اللازمة لها، مشيرة إلى أن الجمعية ستقوم أيضا بإصلاح المنزل كى يليق بالأسرة.
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