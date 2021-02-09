طقس الثلاثاء .. استمرار الشبورة وارتفاع درجات الحرارة .. القاهرة 27

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس دافئ نهارا على جميع الأنحاء، تصاحبه رياح معتدلة، يكون باردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة على شمال الصعيد.





وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد. حالة الطقس اليوم وأشارت الأرصاد إلى أن البلاد تتأثر بوجود مرتفع جوى على سطح الأرض ويتزامن معه وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .. أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 27 15 الإسكندرية 24 14 وادى النطرون 24 14 طنطا 27 14 شبين الكوم 27 14 دمنهور 25 13 بلطيم 24 14 مطروح 21 11 السلوم 24 11

سيوة 27 08 بورسعيد 24 14 دمياط 24 14 الزقازيق 27 14 المنصورة 27 14 الإسماعيلية 28 12 السويس 27 14 العريش 25 13 رفح 24 13 رأس سدر 24 13 نخل 25 10 نويبع 23 17 طابا 24 15 كاترين 17 08 الطور 25 13 شرم الشيخ 26 16 الغردقة 26 15 مرسى علم 26 15 الفيوم 27 11 بنى سويف 27 10 المنيا 27 10 أسيوط 28 09 سوهاج 28 10 قنا 28 11 الأقصر 29 13 أسوان 30 14 ادفو 30 12 أبوسمبل 29 13 الوادى الجديد 27 12 حلايب 25 19 شلاتين 26 19

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