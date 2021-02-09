أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تُسير شركة "مصر للطيران" 47 رحلة جوية بمعدل 31 رحلة دولية تقل على متنها 3235 راكبًا.

القاهرة

يفتتح الدكتور محمد بن على كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب المؤتمر العربى الـ19 لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات.

القاهرة

يستضيف مركز "إبداع بيت السحيمى" بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى السابعة مساءً، حفل فرقة "قصر الغورى للموسيقى العربية" التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، مع تطبيق الإجراءات الوقائية.

طهران

أعلن وزير الصحة الإيرانى سعيد نمكى بدء حملة التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسى ضد كورونا فى إيران.

مدريد

تقام مباراة كرة القدم بين فريقى ريال مدريد وخيتافى، فى إطار مباريات الأسبوع الأول من بطولة الدورى الإسبانى، وذلك فى العاشرة مساءً.

لندن

تقام مباراة كرة القدم بين فريقى مانشستر يونايتد ووست هام، فى إطار مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى، وذلك فى التاسعة والنصف مساءً.