نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر جدول أعمال اللجان النوعية بالبرلمان اليوم الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والإستماع إلي بيانات الوزراء بعدما تم إحالتها إلي اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها وعرضه علي الجلسة العامة لمجلس النواب.

فمن المُقرر، أن تعقد لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب فخري الفقي، اجتماعها، لمتابعة مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة التي أوردتها في التقرير العام للجنة عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة 20182019 فيما يخص الهيئات العامة الاقتصادية.

كما تبحث اللجنة في اجتماعها، تدارس الصورة الإجمالية بنتائج تنفيذ موازنات الهيئات العامة الاقتصادية من واقع حساباتها الختامية للسنة المالية 20192020، وذلك بحضور وزارتي المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتعقد لجنة القوي العاملة، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، اجتماعها، للإستماع بيان إلى الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك فيما يدخل في اختصاص لجنة القوى العاملة.

بينما تناقش لجنة الطاقة والبيئة، برئاسة النائب حسام الدين عوض الله، بيان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الذي تم عرضه على المجلس الأسبوع الماضي، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع، فيما يدخل في اختصاص اللجنة، بحضور الوزير.

وتستكمل لجنة التضامن الإجتماعي، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، بحضور وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة نيفين القباج، مناقشة بيان الوزارة الذي تم عرضه على المجلس، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلت به الوزيرة من إيضاحات على أرض الواقع.

وتستمع لجنة الإعلام والثقافة والأثار، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، في اجتماعها، إلى بيان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وذلك فيما يخص قطاع الآثار.

وتستكمل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، برئاسة الدكتور علي جمعة، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، وذلك بالإشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

كما تستكمل لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشة بيان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الذي ألقاه أمام المجلس، والاستماع إلى الوزارة في تنفيذ خطة المنظومة الجديدة للنظافة من جمع وإعادة تدوير مخلفاتها البلدية، وما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع.