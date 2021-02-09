نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لخطورتها على المنشآت.. غلق 17 مخزنًا وورشة للمواد الكيمياوية بحي عابدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قاد اللواء ياسر عبدالعزيز رئيس حي عابدين، وبمعاونة شرطة المرافق ومسئولي الغلق والمتابعة الميدانية ومسؤولي المربعات، حملة مكبرة على المحال التي تشكل خطورة على المنشآت.

وقال عبدالعزيز، إن الحملة أسفرت عن غلق 2 محل ومخزن أسفنج بشارع حسن الأكبر، بالإضافة إلى علق 10 ورش بشارعي طبوزاده وعدلي.

وتابع، أنه تم غلق 4 مخازن للبويات والمواد الكيمياوية بدرب الملاحفية وورشة جلود بـ13 شارع العدلي.

وأكد رئيس حي عابدين: اليوم أغلقنا 17 ورشة ومخزن لتصنيع المواد الكيمياوية والجلود ويداره بدون تراخيص.