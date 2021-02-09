نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكبر المشروعات القومية على المستوى الشبابي.. كل ما تريد معرفته عن أولمبياد الطفل المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مبادرات كثيرة وورش عمل وبرامج ومهرجانات تطلقها وزارة الشباب والرياضة، في إطار جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، كما تعمل دائما على استغلال طاقات الشباب وتحويلها إلى طاقة إيجابية مفيدة للمجتمع لتنميته والارتقاء به، ومنها أولمبياد الطفل المصري كمحاكاة لدورة الألعاب الأوليمبية.

وتستعرض "الفجر" معلومات أكثر عن أولمبياد الطفل المصري:

يعد من أكبر المشروعات القومية على المستوى الشبابي الذي ترتكز عليه استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، ويهدف إلى خلق جيل جديد قادر على تحمل المسئولية وممارسة الرياضة كأسلوب حياة، وغرس روح التعارف بين المشاركين من كافة المحافظات،

ويأتي تنفيذ وزارة الشباب والرياضة لأولمبياد الطفل انطلاقًا من أهمية التنشئة السليمة للطفل، والاهتمام بدور الرياضة فى التربية البدينة والجوانب الصحية، وإكساب الأطفال المهارات الأساسية السليمة التي تساعده على القيادة وخلق جيل واع وسليم صحيًا وبدنيًا.

تم تدشين أولمبياد للطفل المصري كمحاكاة لدورة الألعاب الأوليمبية، الذي يسهم بشكل واضح في ترسيخ الاعتزاز بالهوية المصرية وإلقاء الضوء على امتلاك القدرات التنظيمية لمثل تلك الدورات.

وتستعد وزارة الشباب والرياضة لاطلاق النسخة الثالثة من أولمبياد الطفل المصري، حيث قام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برعاية النسخة الماضية منه.

وكانت النسخة الماضية من أولمبياد الطفل المصري 2020، ضمت في الألعاب الجماعية (قدم خماسي -كرة سلة -كرة طائرة) بنات وبنين وكرة يد بنين، وفي الألعاب الفردية ستشمل ألعاب قوى (100م عدو وثب طويل دفع جلة) "بنين بنات"، وتنس طاولة (فردي -زوجي) "بنين بنات"، وكاراتيه "بنين بنات"، وتايكوندو "بنين بنات"؛ حيث يتنافس طلائع مصر من كافة المحافظات على 8 ألعاب و33 مسابقة.