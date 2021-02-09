فيديو.. النقل تستعرض برج إشارات أبو حماد بعد دخوله الخدمة

جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة النقل، خلال صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، فيديو خاص ببرج إشارات أبو حماد بعد دخوله الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد "بنها/ الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد" ووصلة الزقازيق أبوكبير بطول 214 كم.





وأوضحت الوزارة، أن دخول برج أبو حماد فى الخدمة فى 28 ديسمبر 2020 ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات، ويتكون هذا المشروع من 21 برج رئيسى و19 برج ثانوى و88 مزلقانا، وبرج أبو حماد يتحكم فى 27 سيمافور ضوئى و3 مزلقانات تعمل أوتوماتيكيا و20 موتور تحويلة.

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