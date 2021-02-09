أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 9 فبراير.. "تعرف على قائمة الأسعار المخفضة"

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 9- 2- 2021 داخل المجمعات الإستهلاكية، التي تقدم السلع الأساسية للمواطنين بأقل من الأسعار المتداولة في الأسواق لتخفيف الأعباء على المواطن المصري.

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة ومعرفة آخر أسعار الخضروات والفاكهة التي يتم تداولها في الأسواق، وكذلك المجمعات الاستهلاكية قبل التوجه إلى الأسواق.

دوت الخليج يرصد أسعار الخضروات والفاكهة اليوم داخل المجمعات الاستهلاكية، حيث يقدم قائمة تشمل أنواع مختلفة من الخضروات والفاكهة.





أسعار الخضروات اليوم

استقر سعر كيلو الطماطم ليصل إلى 2.75 جنيه للكيلو، وتراوح سعر البصل بين 5 جنيه إلى 7 جنيهات، وبلغ سعر كيلو البطاطس 3 جنيهات، ووصل سعر الكوسة إلى 6 جنيه للكيلو الواحد، وتراوح سعر الملوخية بين 2 جنيه إلى 4 جنيه.