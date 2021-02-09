هيئة الدواء تطلق مبادرة دعم التصدير تماشيا مع رؤية مصر 2030

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الدواء إطلاق مبادرة "دعم التصدير"، والتى تهدف إلى دعم الصادرات من المستحضرات والمستلزمات الطبية، من خلال تيسير إجراءات التصدير، والعمل على تذليل كل التحديات التى تقف أمام انسيابها وتدفقها للأسواق الخارجية، ورفع مستوى التنافسية العالمية للمستحضرات المصرية.





يأتى ذلك فى ضوء توجه الدولة نحو الارتقاء بمعدلات التصدير فى كل القطاعات، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا. وقال الدكتور على الغمراوى، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء، إن المبادرة بدأت بمراجعة وتحديث كل إجراءات التصدير بهيئة الدواء لضمان مواكبتها للقواعد العالمية الرقابية، كما ستتضمن المراحل التالية من المبادرة دعوة الهيئة لكل شركات الأدوية لتحديث بيانات مستحضراتها المسجلة بالخارج، والمستحضرات وخطوط الإنتاج الحاصلة على اعتمادات دولية، حتى يتسنى طرح حزما تشجيعية لتلك الشركات تتناسب مع محققاتها ومستهدفاتها. وأضاف الغمراوى، اليوم الثلاثاء، أنه وفى ذات السياق، ودعما للاستثمار الدوائى وضمانا للاستغلال الأمثل لخطوط الإنتاج بالمصانع المحلية، إذ حدثت الهيئة إجراءات نظام "التصنيع بغرض التصدير" والذى يسمح بإنتاج مستحضرات مسجلة بالخارج على خطوط الإنتاج المحلية دون الحاجة إلى تسجيلها بهيئة الدواء شريطة تصديرها للخارج بالكامل وعدم تداولها بالسوق المحلية.

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