نشرة صباحك ومطرحك المرورية: ازدحام بكورنيش النيل وأعلى كوبرى الحدائق

جدة - نرمين السيد - وقال صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه اليوم الإعلامى أحمد يونس، إن هناك هدوء وانتظام فى حركة المرور الصباحية بجميع محافظات الوجهين القبلى والبحرى والطرق المؤدية إليهم.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى مناطق المرج والبساتين والأوتستراد.

ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد.

بينما محافظة القاهرة تشهد ازدحاما فى كورنيش النيل المتجه إلى الساحل، لذلك قال أن القادم من شبرا إلى وسط المدينة يفضل سلوك شارع شبرا، كما يوجد ارتفاع بالكثافة المرورية فى أعلى كوبرى الحدائق ونصح بسلوك شارع مصر والسودان، ومن الممكن سلوك نفق الأزهر للقادم إلى شرق القاهرة لكونها تعمل بشكل جيد.

وأضاف صابر أن محور 26 يوليو تعمل الحركة المرورية فيه بشكل جيد، أما فيما يخص جميع الكبارى الآخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، فتعمل بشكل جيد ومرض.