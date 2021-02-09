التضامن: أكثر من 88 مليون جنيه منحا تمويلية للجمعيات الأهلية في يناير الماضي

كشف أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي عن موافقة الوزارة على تلقي الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحا من عدة منظمات وجهات مانحة بلغت 88 مليونا و 3 آلاف و 545 جنيها خلال شهر يناير الماضي.

وقال مساعد الوزيرة،في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن عدد الجهات المانحة بلغ 33 جهة قدمت 88 منحة لعدد 42 جمعية ومؤسسة أهلية.. مشيرا إلى أنه الجمعيات المركزية حصلت على نسبة 67.13٪ من إجمالي المنح.

وعن أنشطة صرف هذه المنح، أوضح أيمن عبدالموجود أنها تنوعت بين رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين ودعم الطفولة وكفالة الأيتام وحقوق المرأة وخلق فرص عمل ومحاربة البطالة وتدريب الشباب على المشروعات، ومنح القروض متناهية الصغر، بالإضافة إلى تدريب وتعليم الحاسب الآلي ومراكز المعلومات والانترنت والاتصالات.

وأضاف أن الأنشطة شملت أيضا تمويل أنشطة محو الأمية وتطوير وتحسين المساكن ومكافحة الفقر متعدد الأبعاد، بالإضافة إلى مشاغل للتفاصيل والأعمال اليدوية، إلى جانب رعاية كبار السن والشيخوخة، وإجراء دراسات بحثية.