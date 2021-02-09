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التضامن تطلق برنامج تدريب الرائدات الريفيات اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - تعقد وزارة التضامن الإجتماعي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، فاعليات إطلاق برنامج تدريب الرائدات الريفيات والعاملين في مجال الصحة المجتمعية التابعين لوزارة التضامن الإجتماعي في إطار البرنامج الوطني "الألف يوم الأولى"، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعجوزة.

ويأتي ذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث يهدف التدريب لتطوير قدرات العاملين على تقديم المشورة والمتابعة وزيادة المعرفة الغذائية والصحية للأمهات الحوامل والمرضعات اللاتي لديهن أطفال دون سن الثانية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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