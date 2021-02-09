القوى العاملة: تعيين 441 شابا بينهم 12 من ذوى القدرات فى سوهاج

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة فى محافظة سوهاج بتعيين 441 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، بينهم 12 من ذوى القدرات الخاصة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلاً عن توفير 122 فرصة عمل.





وأضاف سعفان، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن المديرية نفذت 6 دورات تدريبية بمركز التدريب المهنى بسوهاج وطهطا والكوثر، على عدد من المهن التى يحتاجها سوق العمل وهى: السباكة الصحية، وكهرباء المنازل، والتفصيل والحياكة، وصيانة الحاسب الآلى، والتبريد والتكييف استفاد منها 89 متدربًا، بالإضافة إلى عقد دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات.

وأوضح وزير القوى العاملة أن المديرية فتشت على 671 منشأة دورى وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 57 محضرًا، وعمل 5 ندوات توعية فى مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، و10 ندوات فى مجال عمل الطفل، وندوتان فى مجال المفاوضة الجماعية، و5 ندوات فى مجال التوعية بالسموم البيضاء، و4 ندوات أخرى فى مجال زيادة الإنتاج، و3 ندوات بما يخص لوائح نظام العمل والجزاءات، فضلاً عن القيام بـ 2 حملة تفتيشية على عمالة الأطفال.

وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد، مدير المديرية، ما تم إنجازه خلال شهر يناير الماضى، أنه تم صرف 230 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 92 عاملاً منهم 110 آلاف جنيه منح مواليد لـ 55 عاملا، و42 ألف جنيه لـ 14 عاملاً منحة زواج، و78 ألف جنيه منحة وفاة لـ 23 عاملاً.. كما تم صرف منح رعاية صحية لـ 557 عاملا بإجمالى 92 ألفًا و163 جنيه، واستخراج شهادات أمان لـ 12 عاملاً بواقع 6 آلاف جنيه، فضلاً عن تسجيل 181 عاملاً جديدًا بالمنظومة وعمل كارنيهات لهم.

وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 617 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، وتلقى 8 شكاوى، تم تسوية شكوى واحدة منها، وإحالة 2 شكوى للقضاء، وتبقى 5 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، فتشت المديرية على 207 منشأة، وإعادة التفتيش على 413 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 79 محضرًا، وإعطاء مهلة قانونية لـ141 منشأة أخرى لإزالة المخالفات التى تم إنذارها بها، فضلاً عن بحث 9 شكاوى ومنح 7 ترخيص.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تابعت المديرية التفتيش على 693 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى.