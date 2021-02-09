التنمية المحلية: صوتك مسموع تلقت أكثر من 278 ألف رسالة منها 55 ألف شكوى

جدة - نرمين السيد - تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً عن جهود مبادرة "صوتك مسموع" لحل شكاوى المواطنين خلال شهر يناير2021 ومدى استجابتها للشكاوى الواردة لها وحلها فى أسرع وقت ممكن والتفاعل مع الشكاوى عبر وسائل التواصل المختلفة للمبادرة سواء الصفحة الرسمية على "فيس بوك أو رقم الواتس أب أو الخط الساخن أو الإيميل".





وأعلن اللواء محمود شعراوى، وفقا لبيان صحفى، أن مبادرة صوتك مسموع تواصلت مع المواطنين لاستقبال الشكاوى عبر الوسائل التى تم الإعلان عنها سواء الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، حيث بلغ عدد الرسائل فى جميع القنوات بالمبادرة منذ انطلاقها فى نهاية شهر أكتوبر 2018 وحتى الآن أكثر من 278,7 ألف رسالة منها حوالى 55 ألف شكوى تم حل 52,8ألف شكوى بنسبة 96,3% وجارى حل 2040 شكوى.

وأكد وزير التنمية المحلية ضرورة بذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة إليهم، مشيراً إلى أن المبادرة استقبلت خلال شهر يناير 17,6 ألف رسالة منها 2783 شكوى تم الرد على 2163 شكوى منها بنسبة 77,6% وجارى حل 621 شكوى .

وأوضح اللواء شعراوى، أن أكثر الشكاوى الواردة للمبادرة هى شكاوى الإشغالات والتى بلغ عددها 913 شكوى ثم القمامة 759 شكوى ومخالفات البناء 581 شكوى ثم التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 514 شكوى وشكاوى الفساد 16 شكوى.

وأشار اللواء شعراوى إلى أنه يتم التنسيق مع فرق العمل المشكلة بالمحافظات للرد على الشكاوى والاستفسارات بالتنسيق مع فريق العمل الذى يعمل بالوزارة فى مواعيد العمل الخاصة بالمبادرة، مطالباً العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بتفعيل آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن مبادرة “صوتك مسموع” تتلقى الشكاوى والاقتراحات عبر صفحتها على فيس بوك أو الواتس أب أو البريد الإلكترونى للوزارة أو الخط الساخن قائلا: “إن الواتس اب تلقى خلال شهر يناير 14.684 رسالة منها 2.322 شكوى تم حل 1.834 شكوى وجارى حل 488 بينما تلقت صفحة المبادرة على فيس بوك 2.800 رسالة منها 420 شكوى تم الرد على 268 شكوى وجارى الرد على 152 شكوى، واستقبل الخط الساخن 408 مكالمة تتضمن استفسارات وتم التوجيه باتخاذ اللازم".



وقال إن فرق عمل المبادرة فى المحافظات تتعامل مع الشكاوى الواردة للمبادرة بصورة سريعة وكانت أبرز المحافظات استجابة فى حل الشكاوى هى (أسيوط – المنيا –البحيرة- الشرقية – الجيزة-القليوبية- بورسعيد)، لافتا إلى أن فرق المحافظات هى بمثابة غرفة عمليات دائمة تتلقى الشكاوى وتتابعها وتتواصل مع أصحابها وإفادتهم بما تم بصدد شكواهم، وأن أكثر المحافظات استجابة للشكاوى.