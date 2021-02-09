الأوقاف تعلن عقد أول دورة متخصصة فى اللغة العربية لأئمة الأقصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف، عقد أول دورة فى اللغة العربية، يوم الاثنين الموافق 15/2/2021م، ولمدة أربعة أيام، لعدد خمسين إمامًا مرشحًا من مديرية أوقاف الأقصر، وذلك بمقر كلية الحاسبات والمعلومات بمدينة الأقصر.





وأضافت الوزارة، وفقا لبيان صحفى، أن ذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة الأقصر من خلال البروتوكول الموقع بينهما، وإيمانًا بأهمية التدريب فى الارتقاء بمستوى الأئمة. وللاطلاع على الأسماء من هنا

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