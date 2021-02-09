القوى العاملة: تعيين 441 شابًا .. منهم 12 من ذوي القدرات

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 441 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 12 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 122 فرصة عمل.

وأضاف"سعفان" أن المديرية قامت بتنفيذ 6 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني بسوهاج و طهطا والكوثر ، على عدد من المهن التى يحتاجها سوق العمل وهى : السباكة الصحية ، وكهرباء المنازل ، والتفصيل والحياكة ، وصيانة الحاسب الآلي ، والتبريد والتكييف إستفاد منها 89 متدربا ، بالإضافة إلى عقد دورة تدريبية بوحدةالتدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات .وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش على 671 منشأة دوريا وحملات تفتيش شاملة نهارية وليلية ، وأسفرت عن تحرير 57 محضرًا ، وعمل 5 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، و 10 ندوات في مجال عمل الطفل، و ندوتان في مجال المفاوضة الجماعية ، و 5 ندوات في مجال التوعية بالسموم البيضاء ، و 4 ندوات أخري في مجال زيادة الإنتاج ، و3 ندوات بما يخص لوائح نظام العمل والجزاءات، فضلًا عن القيام بـ 2 حملة تفتيشية على عمالة الأطفال .وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر يناير الماضي.

كما تم صرف 230 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 92عاملا منهم 110 الاف جنيه منح مواليد لـ 55 عاملا، و 42 ألف جنيه لـ 14 عاملا منحة زواج ، و 78 ألف جنيه منحة وفاة لـ 23 عاملا . كما تم صرف منح رعاية صحية لـ 557 عاملا بإجمالى 92 ألفًا و 163 جنيها ، و إستخراج شهادات أمان لـ 12 عاملًا بواقع 6 آلاف جنيه ، فضلًا عن تسجيل 181 عاملًا جديدًا بالمنظومة وعمل كارنيهات لهم .

وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 617 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة حرفة ،وتلقى 8 شكاوى ، تم تسوية شكوى واحدة منها ، وإحالة 2 شكوى للقضاء ، و تبقي 5 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة .أمافي مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 207 منشآت ، وإعادة التفتيش على 413 منشأة أخري ، وأسفر التفتيش عن تحرير 79 محضرًا ، وإعطاء مهلة قانونية لــ 141 منشأة أخري لإزالة المخالفات التى تم إنذارها بها ، فضلًا عن بحث 9 شكاوى ومنح 7 تراخيص.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 693 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى.