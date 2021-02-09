الأرصاد: طقس الغد دافئ على جميع الأنحاء يصاحبه شبورة.. والقاهرة تسجل 26 درجة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا الأربعاء، سيكون دافئا على القاهرة والوجه البحري نهارا، بارد ليلا يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا على الطرق تكون كثيفة والرياح معتدلة.

ويكون الطقس مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية للبلاد يصاحبه شبورة مائية كثيفة على الطرق والرياح معتدلة.

ويبقى الطقس دافئ على محافظات الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصاحبه شبورة والرياح معتدلة، فيما تنعدم فرص سقوط الأمطار على كافة أنحاء البلاد ولا توجد ظواهر جوية مؤثرة على الحركة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 13، السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 14، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 11، جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 13.