الأرصاد: طقس الغد دافئ على جميع الأنحاء يصاحبه شبورة.. والقاهرة تسجل 26 درجة

ويبقى الطقس دافئ على محافظات الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصاحبه شبورة والرياح معتدلة، فيما تنعدم فرص سقوط الأمطار على كافة أنحاء البلاد ولا توجد ظواهر جوية مؤثرة على الحركة.
وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 13، السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 14، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 11، جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 13.
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