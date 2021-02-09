تعرف علي جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

يترقب مشجعي كرة القدم اليوم الثلاثاء منافسات دوريات كرة القدم في جميع أنحاء العالم والتي تشهد مواجهات في قمة الأهمية، وبالأخص منافسات الدوري المصري، والدوريات الأوروبية التي يسعى عشاق كرة القدم دائما لمتابعتها.

الدوري الاسباني، حيث تقام مباراة ريال مدريد وخيتافي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً.

الدوري الإيطالي، حيث تقام مباراة بين فريق يوفنتوس الإيطالي وانترناسيونالي في نصف نهائي كأس إيطاليا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة إلاربع.

الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي

يدخل فريق مانشستريونايتد مباراته اليوم أمام فريق وست هام يونايتد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف في بطولة كأس الاتحادي الإنجليزي .

اقامة مباراة بيرنلي أمام فريق بورنموث والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً في الجولة الخامسة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

الدوري السعودي

مباراة تقام بين نادي العين أمام نادي الهلال ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر في الدوري السعودي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 5:3 مساءً.

يدخل فريق الفتح السعودي مباراته أمام فريق النصر والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 5:10 مساءً ضمن منافسات الجولة السادسة عشر .

بينما يلتقى الأهلي مع بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد الدور الثالث والرابع، بعد تلقى المارد الأحمر لهزيمة أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي المونديال بثنائية نظيفة في لقاء شهد تألق خط دفاع القلعة الحمراء وحارسه محمد الشناوي، كذلك خسر بطل البرازيل في نصف نهائي المونديال علي يد تيجريس المكسيكي بهدف نظيف.

تقام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس علي إستاد المدينة التعليمية في تمام الخامسة مساء، قبل ثلاث ساعات فقط من المباراة النهائية بمونديال الأندية بين بايرن ميونخ وتيجريس المكسيكي في تمام الثامنة مساء.

خسر الأهلي مباراة نصف النهائي أمام البايرن بثنائية نظيفة أحرزهم المهاجم البولندي ليفاندوفيسكي في الدقيقتين، 17 من الشوط الأول، و 85 من أحداث الشوط الثاني.

بينما حقق تيجريس المكسيكي مفاجأة بتأهله لكأس العالم للأندية بعد التغلب علي بالميراس البرازيلي بهدف نظيف أحرزه المتألق اندريه بيير جينياك، ويلتقي بهذا الفوز مع بايرن ميونخ في تحديد بطل مونديال الأندية.