أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 9 فبراير وفقًا للبنك المركزي

العملات- ارشيفية

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير 2021، تباينت الأسعار مع بداية التعاملات اليومية الصباحية، وذلك وفقًا لأسعار البنك المركزي المصري. دوت الخليج يرصد متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، تبعًا لأخر تحديث نشره البنك المركزي. أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك تختلف أسعار العملات الأجنبية والعربية من بنك لآخر حسب سياسة العرض والطلب، ولكن تظل أسعار العملات من أبرز ما يبحث عنه الكثيرون بشكل شبه يومي، لمتابعة التداول الذي يحدث في الأسواق، خاصة من أصحاب الاستثمارات ورجال الأعمال المرتبط أعمالهم بسعر العملة سواء الأجنبية أو العربية على السواء. متوسط أسعار السوق للعملات الأجنبية بالجنيه المصري في البنك المركزي المصري بلغ سعر الدولار الأمريكي للشراء 15.58 جنيه، و 15.70 للبيع. وسجل سعر شراء اليورو 18.74 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 18.89 جنيه. ووصل سعر الجنيه الاسترليني للشراء إلى 21.31 جنيه، وللبيع 21.49 جنيه. انخفض الين الياباني، حيث بلغ سعر الشراء لـ 14.74، وسعر البيع 14.87 جنيه. أما اليوان الصيني وصل سعر الشراء لـ 2.41 جنيه، و2.43 للبيع. بينما وصل سعر الفرنك السويسري للشراء 17.29جنيه، وللبيع 17.44 جنيه.

متوسط أسعار السوق للعملات العربية بالجنيه المصري في البنك المركزي بلغ سعر الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و للبيع 4.18 جنيه. فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.24 جنيه للشراء، و 4.27 جنيه للبيع. تراجع سجل الدينار الكويتى ليسجل 51.40 جنيه للشراء، وسعر البيع 51.89 جنيه. بينما وصلت أسعار الصرف الرسمية للدينار البحريني وفق اخر تحديث قام به البنك المركزى المصرى بالجنيه 41.32 جنيه للشراء، 41.66 جنيه للبيع. أنخفض الريال العماني، حيث وصل سعر الشراء لـ 40.46 جنيه ، و41.80 جنيه للبيع. والريال القطري بلغ سعر الشراء 4.27 جنيه، و 4.31 جنيه للبيع.

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