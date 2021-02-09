أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 فبراير تواصل ارتفاعها.. "تعرف عليها"

اسعار الذهب اليوم- ارشيفية
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-2-2021، ارتفعت الأسعار لتصل إلى أعلى مستوى لها على مدار الأسبوع، وذلك مع تعثر الدولار وتعزز التوقعات بأنه سيتم قريبا تمرير تحفيز مالي أمريكي ضخم لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم.
شهدت أسعار الذهب تراجع ملحوظًا على مدار الأيام القليلة الماضية، إلا أنها عادت لترتفع من جديد، وذلك بمعدل 4 جنيهات في الجرام الواحد.
دوت الخليج يرصد أسعار الذهب في سوق الصاغة بعد الزيادة الأخيرة التي عاد بها المعدن النفيس ليواصل مسيرته في الارتفاعات.
أسعار الذهب في مصر
وصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشار بين الأعيرة الآخرى إلى نحو 798 جنيهًا، فيما سجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي بين أسعار الذهب نحو 912 جنيها في الجرام الواحد، بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني بين فئة الذهب نحو 532 جنيها .كما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6384 جنيهًا، وأوقية الذهب نحو 28.4 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 912 ألف جنيه.
أسباب تغير أسعار الذهب في مصر
تتغير أسعار الذهب في مصر بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.
كان قد شهدت أسعار الذهب ارتفاع غير مسبوق في تاريخها على مدار العام الماضي، الذي شهد تراجع ونفور ملحوظ في الشراء، حيث اعتبره العديد من المواطنين سلعة غير أساسية، ولكنها كانت سبب في عدم إتمام الزواج بسبب معاناه الشباب والضغوط الإقتصادية التي تقع على كاهله.
الجدير بالذكر، أن هناك عدة قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، الأمر الذي يجب مراعاته بشكل يومي عند تحديد الأسعار.
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