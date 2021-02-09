أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 فبراير تواصل ارتفاعها.. "تعرف عليها"

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-2-2021، ارتفعت الأسعار لتصل إلى أعلى مستوى لها على مدار الأسبوع، وذلك مع تعثر الدولار وتعزز التوقعات بأنه سيتم قريبا تمرير تحفيز مالي أمريكي ضخم لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم.

شهدت أسعار الذهب تراجع ملحوظًا على مدار الأيام القليلة الماضية، إلا أنها عادت لترتفع من جديد، وذلك بمعدل 4 جنيهات في الجرام الواحد.

دوت الخليج يرصد أسعار الذهب في سوق الصاغة بعد الزيادة الأخيرة التي عاد بها المعدن النفيس ليواصل مسيرته في الارتفاعات.

أسعار الذهب في مصر