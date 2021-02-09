هجوم شرس علي موسيماني من نجوم الأهلي السابقين بسبب مباراة البايرن

لم تنتهي ردود الأفعال حول هزيمة الأهلي أمام بايرن ميونخ الألماني، في مباراة الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية، والتي إنتهت بفوز البافاري بنتيجة "2/0" أحرزهم روبرت ليفاندوفسكي، اللاعب الأفضل في العالم.

تحدث نجوم الأهلي السابقين بعد المباراة عن أسباب الهزيمة، ولم يكن البعض سعيدا بمستوي لاعبي الأهلي أمام بايرن ميونخ بطل أوروبا، وسوف نستعرض ردود أفعال لاعبي الأهلي السابقين علي أداء لاعبي الأهلي في مباراة أمس:-

حسام غالي ينتقد بشدة:-

قال حسام غالي نجم خط وسط الأهلي السابق في تصريحات تليفزيونية: "أن جمهور الأهلي لم يكن لديه أي نيه للصعود للمباراة النهائية في المقام الأول، ولكن كان المطلب الأساسي هو تقديم مباراة جيدة أمام بطل أوروبا وإظهار لاعبي الأهلي مهاراتهم المعهودة وذلك بعدما رفع الجمهور الضغط عن اللاعبين قبل المباراة.

وأكمل: "معظم لاعبي الفريق ظهرت عليهم الرهبة من إسم بايرن ميونخ، وهو ما كان له تأثير سلبي علي أداء اللاعبين علي باقي مجريات المباراة".

وأضاف: "لم أشاهد لاعبي الأهلي الذين اعرفهم في مباراة بايرن ميونخ، وكان هناك توتر مفزع غير مبرر من لاعبي الأهلي، ويجب التعلم من هذه التجربة والعودة مرة أخري من جديد لمنافسات كأس العالم للأندية والظهور بشكل ممتاز أمام الفرق الأوروبية الكبري".

واختتم: "خط الدفاع قدم مباراة ممتازة للغاية، فبرغم قبول هدفين في شباك محمد الشناوي والذي قدم مباراة كبيرة للغاية، إلا أن الخط الدفاعي كان الأفضل من جانب الأهلي، ومن سوء الحظ أن الأهلي واجه أفضل نسخة لفريق بايرن ميونخ علي الإطلاق".

متعب يلوم موسيماني:-

قال عماد متعب مهاجم الأهلي السابق في تصريحات تليفزيونية: "أن الأهلي قدم مباراة جيدة أمام بايرن ميونخ، ومن سوء حظ لاعبي الأهلي أنهم واجهوا فريقا ليس له أي أخطاء نهائيا".

وأضاف: "بايرن ميونخ درس الأهلي جيدا، وأفسد أفكار الأهلي من خلال بداية الهجمة عن طريق محمد الشناوي عندما كان يرسل الكرة الطولية إلي منتصف الملعب، ولكن كان الفريق البافاري متمكن للغاية لهجمات الأهلي".

وأكمل: "بايرن ميونخ ظهرت علي لاعبية التوتر بعد مرور 15 دقيقة وعدم إحراز أي هدف، ولكن بعدما جاء الهدف الأول ظهر الإرتياح علي وجوة اللاعبين وأستمر الأداء حتي نهاية الشوط مقبولا، وانه كان يتمني أن بدأ موسيماني بثلاثي خط وسط ودفاعي بالكامل، وضرورة مشاركة أليو ديانخ منذ بداية المباراة لأنه كان سيكون له تطور إيجابي للفريق علي أرض الملعب".

وأردف: "كان يجب الإعتماد علي مهاجم صريح منذ بداية المباراة، وأن الأهلي أفتقد للاعب الذي يقدر علي الوصول للمرمي، وهو ما جعل الأهلي لا يظهر بشكل جيد أمام مرمي مانويل نوير، وأن الرهبة سيطرت علي أداء لاعبي الأهلي خلال معظم مجريات اللقاء ولكن مع مرور الوقت إنتهي الأمر وظهر الأداء مختلف.

أحمد شوبير

‏شكرا رجالة الأهلي على المجهود الكبير امام البايرن

رضا عبد العال :

الاهلي كان بيلاعب البايرن بخطة خد بايدي الله يكرمك



هارد لك لفريق النادى الاهلي العظيم شرفتونا ياابطال ان شاء الله القادم افضل يا ابطال .

