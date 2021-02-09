أبرزها تألق هاني.. تعليقات الصحافة الألمانية على خسارة الأهلي أمام بايرن ميونيخ

لا صوت يعلو علي مباراة الأهلي وبايرن ميونخ والتي إنتهت أمس بفوز الفريق البافاري بهدفين نظيفين، أحرزهما اللاعب الأفضل في العالم روبرت ليفاندوفسكي.

وتأهل بايرن ميونخ للمباراة النهائية، ويستعد لمواجهة "تيجرس أونال" بطل المكسيك مساء الخميس القادم.

بينما يلعب الأهلي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الخميس قبل بدء المباراة النهائية ب3 ساعات، أمام بالميراس البرازيلي.

وكانت الصحافة الألمانية لها إهتمام كبير بتغطية أحداث المباراة قبل بدايتها وبعد إنتهاء صافرة حكم اللقاء، لأن الفريق البافاري لعب أمام الفريق الأفضل في أفريقيا، وأن المباراة كانت لها إهتمام عالمي وعربي كبير.

ونرصد ردود افعال الصحافة الألمانية بعد نهاية مباراة الأهلي وبايرن ميونخ الألماني، في إطار منافسات كأس العالم للأندية.

صحيفة بيلد:-

" ليفا يقود بايرن إلى النهائي"

أبرزت صحيفة بيلد فوز بايرن ميونخ بمباراة الأهلي وأستمرار الفوز وعدم الهزيمة لمدة "570" دقيقة.

صحيفة سكاي ألمانيا:-

أبرزت الصحيفة تصريحات أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني عن ليفاندوفيسكي وقال عنه: "أنه اللاعب الأفضل في العالم يظهر قوتة دائما ويسجل الهدف في الوقت الصحيح".

تحدثت الصحيفة علي عدم ظهور مانويل نوير حارس الفريق في المباراة بشكل كثيف، وأنه تدخل في أحدي الكرات النادرة لجناح الأهلي الشاب طاهر محمد طاهر في الدقيقة 21.

صحيفة كيكر:-

قالت في عنوانها الرئيسي للمباراة: " ليفاندوفيسكي يقود بايرن إلى نهائي كأس العالم للأندية".

اهتمت الصحيفة بإقتراب بايرن ميونخ من تحقيق الإنجاز الغالي والفوز بالسداسية التاريخية مع المدرب الألماني هانز فليك، وأن تخطي عقبة الأهلي كانت هامة للغاية نظرا لقوة المنافس القاهري وبطل أفريقيا.

أبرزت الصحيفة دور روبرت ليفاندوفسكي خلال المباراة وأستطاعتة تسجيل هدفين بكل سهولة بعدما أستغل أخطاء دفاع الأهلي.

ويستعد بطل أوروبا لمواجهة "تيجرس أونال" بطل المكسيك والحاز علي بطولة أمريكا الشمالية، وأن تواجد فريق من أمريكا الشمالية في المباراة النهائية يعد إنجازا كبيرا للفريق المكسيكي، حيث أنه صعد لكأس العالم للمرة الأولي في تاريخة وصعد أيضا للمباراة النهائية للمرة الأولي في تاريخة.