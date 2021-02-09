طالب النائب أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، بالتزامن مع بدء الأوكازيون الشتوى، وذلك للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون التى أعلنت عنها الوزارة.
وشدد عضو مجلس النواب، أيمن محسب، في بيان له اليوم، على ضرورة أن يكون هناك قناة للتواصل المباشر بين المواطنين والوزارة، بالإضافة لتنظيم عدد من الجولات الميدانية المباشرة على المحال المشاركة فى الأوكازيون للوقوف على مدى حقيقة العروض التي يقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية.
وأضاف «محسب»، أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المبادرات والقرارات التى تهدف لتخفيف العبء عن الفئات البسيطة، ويتطلب ذلك تشديد الرقابة على الأسواق حتى لا يستغل بعض التجار ذلك سواء من خلال ممارسة الاحتكار أو رفع الأسعار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أيمن محسب يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق بالتزامن مع بدء الأوكازيون الشتوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.