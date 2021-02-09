مفاجأة.. علي معلول لم يتعرض للإصابة أمام بايرن ميونخ

أصيب الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي خلال مباراة الأمس أمام بايرن ميونخ، والتي إنتهت بفوز الفريق الألماني بهدفين نظيفين، أحرزهما، روبرت ليفاندوفسكي.

وخرج علي معلول مصابا بعد مرور 20 دقيقة عقب إحراز بايرن ميونخ الهدف الأول، وشارك بدلا من ياسر إبراهيم، ليتم ترحيل أيمن اشرف إلي الجبهة اليسري لتعويض غياب علي معلول.

وأنهالت الإنتقادات علي اللاعب من الجماهير والمتابعين علي منصات التواصل الإجتماعي بأن معلول قد تهرب من المباراة وأنه أدعي الإصابة وطلب الخروج مبكرا خوفا من حدوث أي فضيحة تهديفية خلال أحداث المباراة.

الإتهامات التي إنهالت علي مدافع الأهلي زادت بعدما أكد طبيب الأهلي أن اللاعب بإمكانة المشاركة في مباراة بالميراس البرازيلي مساء الخميس القادم، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ولعب أيمن أشرف أمس بديلا لمعلول في الجبهة اليسري وقدم مستوي متميز أمام مهاجمي الفريق البافاري، وتمكن من السيطرة علي كينجسلي كومان وجنابري أجنحة الفريق الألماني، والذين كانوا يتناوبون علي جبهة أيمن أشرف من أجل خلخلة دفاعات الفريق.

وأكد أحمد أبو عبلة، طبيب النادي الأهلي أن إصابة علي معلول بسيطة، والتشخيص النهائي لها هو ثقل في العضلة الخلفية، وجاء خروج اللاعب من أجل عدم تفاقم الإصابة، واللحاق بالمباريات القادمة.

وأكد طبيب الأهي: "أن الجهاز الطبي هو من قرر إخراج علي معلول وجاء القرار سريعا من أجل الحفاظ علي اللاعب والإستعانة بأحد البدائل من أجل الحفاظ علي قوام الفريق الأساسي خلال المواجهات الهامة القادمة".

ويستعد الأهلي لخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع مساء الخميس القادم، ويلتقي الفريق أمام بالميراس البرازيلي، والذي خسر مباراة الدور قبل النهائي أمام تيجرس أونال المكسيكي بهدف نظيف، أحرزة اللاعب الفرنسي "جينياك".

ولعب الأهلي من قبل في بطولة كأس العالم للأندية مواجهتين مع الفرق البرازيلية، وقدم مستويات رائعة ولكن لم يكن الفوز حليفا له في المبارتين، المباراة الأولي كانت أمام انتر ناسيونالي البرازيلي وخسر الأهلي بهدفين مقابل هدف، واحرز هدف الأهلي وقتها اللاعب الأنجولي أمادو فلافيو، أما المواجهة الثانية كانت أمام كورينثيانز في عام 2012 وخسر الأهلي بصعوبة بهدف نظيف وقدم مباراة كبيرة للغاية.