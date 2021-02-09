جبالي للنواب: لا أريد روايات ولا قصص.. التعديل التشريعي يعرض بدقة

المستشار حنفى جبالى - أرشيفية
أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، علي ضرورة الإلتزام بضوابط وقواعد وإجراءات مناقشة القوانين التي تم إرسالها إلي أعضاء المجلس علي "التابلت"، مشيراً إلي أنه سيمنح الكلمة إلي اثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين علي أن يتم الانتقال لاحقاً إلي مناقشة المواد مادة مادة.
وقال رئيس مجلس النواب، حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة تعديلات مقدمة من الحكومة علي قانون المرور، إنه لن يسمح بالمناقشة في المواد إلا للنواب الذين تقدموا بتعديلات قبل 24 ساعة من الجلسة عبر "التابلت".
وشدد رئيس المجلس، حنفى جبالى، علي ضرورة عدم رفع الايدي أو طلب الحديث أو تقديم أي ورقة للأمين العام المستشار أحمد مناع نهائيا، للحديث في شأن أيا من المواد، قائلاً : لازالة الخلاف منذ البداية .. من طلب التعديل علي التابلت هو من سيتحدث".
وطالب حنفي جبالي، أعضاء المجلس بأن يتعرضوا خلال مناقشتهم التشريعية إلي الدقه، قائلا : لا أريد روايات ولا قصص، يجب أن نعي الدور التشريعي، التعديل يعرض بدقة".
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