6 وزراء على طاولة اجتماعات لجان مجلس النواب

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم بحضور عدد من وزراء حكومة المهندس مصطفي مدبولي لمناقشة بيانات الوزراءواستئناف جدول اعمال اللجان النوعية.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب فخري الدين الفقي اجتماعا اليوم بحضور وزير وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد.

وتعقد لجنة الشؤن الافريقية برئاسة النائب شريف الجبلي اجتماعا اليوم بحضور وزير الطيران المدني محمد منار .

فيما تعقد لجنة القوي العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل اجتماعا اليوم بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤن المصريين بالخارج نبيلة مكرم.

وتعقد لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة والاشخاص ذوي الاعاقة برئاسة النائب عبد الهادي القصبي بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نفين القباج.

وتعقد لجنة الاعلام والثقافة والاثار برئاسة النائبة درية شرف الدين اجتماعا اليوم بحضور وزير السياحة والاثار خالد العناني.

وتعقد لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب احم السجيني اجتماعا اليوم بحضور وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي. وتعقد لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب احم السجيني اجتماعا اليوم بحضور وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي. -

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