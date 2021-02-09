 وزير القوى العاملة يهنئ أيمن مختار بالعيد القومى للدقهلية

جدة - نرمين السيد - وقال سعفان، فى برقية تهنئة للمحافظ : "إن العيد القومى للمحافظة والذى يوافقُ يومًا من أخلدِ الأيام فى تاريخ الوطنية المصريَّة عَامَّة، وشعب الدقهلية خاصَّة إحياءً لذكرى انتصار شعب المنصورة على الحملة الفرنسية فى 8 فبراير عام 1250 ميلادية وأسر الملك لويس التاسع فى دار ابن لقمان".

وأعرب الوزير للمحافظ بهذه المناسبة عن تقديره العميق للجهود المبذولة لرفع المعاناة عن كاهل أبناء المحافظة، والسعى الدءوب لتحسين الخدمات والارتقاء بها، متمنيا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم للنهوض بوطننا.