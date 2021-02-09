برلمانى يطالب بإبقاء رسم قيمة الملصق الإلكترونى 50 جنيها

جدة - نرمين السيد - طالب النائب ايمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالالتزام بقيمة رسم تركيب الملصق الإليكترونى بالسيارات، المقرر من جانب الحكومة بمشروع تعديل قانون المرور، وهو 50 جنيهًا، رافضًا رأى لجنة الدفاع والأمن القومى بزيادة الرسم لـ75 جنيه.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى، بشأن تعديل قانون المرور.

وقال أبو العلا، خلال كلمته بشأن تعديلات القانون، إن السواد الأعظم من أصحاب السيارات، لا يستخدمونها كرفاهية، وإنما كوسيلة انتقال آمنة وفى بعض الأحيان كوسيلة لقوت العيش، مضيفًا أن هناك مادة أخرى بمشروع القانون تفرض رسوم جديدة، على السيارات، وبالتالى لايجب زيادة رسم الملصق الإليكترونى عن ما حددته الحكومة.

وتابع أبو العلا أنه لا يوجد دراسة جدوى واضحة حول حجم الأموال المطلوب جمعها من رسوم الملصق الإليكترونى، مطالبًا بتوضيح ذلك وإلا يكون هناك إثقال على المواطن.

وتنص المادة 11 بند 8 من مشروع قانون المرور على التالى وفقًا لما جاء من الحكومة: "وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها، ويؤدى المرخص له رسماً لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهاً سنوياً يلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى".

ويُعفى من ذلك مركبات وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومى.

وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم، إلا أن لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أجرت تعديل على المادة، ليصبح قيمة الرسم 75 جنيه.