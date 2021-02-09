20 فبراير.. موعد بدء امتحانات نصف العام بجامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، حرص الجامعة على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين خلال هذا الظرف الاستثنائى بما لا يؤثر على العملية التعليمية.

وشدد جابر على عدم التهاون في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، لافتًا إلى عزم الجامعة إنشاء وحدات للابتكارات التربوية لإدارة منصات التعلم الالكترونى.

وأشار إلى التزام جميع الكليات بالخطة الزمنية للعام الدراسى الحالى 2020-2021 وجداول الامتحانات فى ظل الظروف الاستثنائية وجائحة فيروس كورونا.

وأضاف نائب رئيس جامعة الإسكندرية، أن سعة اللجان انخفضت بنسبة 30 إلى 40% من سعتها الأساسية، بالإضافة لتوفير كافة أدوات التطهير والتعقيم للجان قبل وبعد كل لجنة.