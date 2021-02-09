غدا.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قطع المياه عن 3 مناطق شرق المحافظة، بدءا من الساعة العاشرة صباح غد الأربعاء، وذلك بسبب أعمال صيانة بخط مياه رئيسى.





وأفادت الشركة فى بيان لها، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق "المعمورة، أبو قير، الطابية"، لحين انتهاء أعمال الإصلاح. وأشار البيان إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب أعمال إحلال وتجديد لخط المياه قطر 1500 مم المغذى لمحطة مياه المعمورة. وأهالبت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

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