الرئيس السيسي يتفقد مشروعات العاصمة الادارية.. ابرز مانشر فى العدد الجديد من...

صدر اليوم الثلاثاء، عدد جديد من «نشرة مركز المعلومات»، والتي تتناول مجموعة من أهم التقارير والمقالات والتحليلات والأحداث المهمة محليًا وعالميًا، كان أبرزها: • الرئيس #السيسي يتفقد مشروعات العاصمة الادارية ويوجه بالالتزام بالجداول الزمنية للتسليم • #رئيس_الوزراء يؤكد استمرار الحكومة في دعم خطط الإصلاح في كافة قطاعات الدولة • #ميركل تعتزم إطلاق استراتيجية لإعادة فتح المدارس • خام #برنت يتجاوز الـ 60 دولارًا للبرميل آراء وتحليلات دولية • هل يمكن إنقاذ خط الأنابيب الروسي من العقوبات؟ • زيادة هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة وسط تفشِّي جائحة "كوفيد-19" استطلاع اليوم • 43.3% من أولياء أمور الطلاب في مراحل #التعليم قبل الجامعي يفضلون أجراء #امتحانات نصف العام الدراسي إلكترونيا إنفوجرافيك • توقعات إنتاج الغذاء في مصر مؤشرات وتحليلات • تحليل موقف #مصر في #مؤشر_التنمية_المستدامة 2020 إصدارات ونشرات • تثليث البيانات (تقرير) رؤى ومقالات • د. فخري الفقي يكتب: التكتلات الاقتصادية الحديثة والفرص المتاحة عروض "كتب وتقارير" • تنبؤات كابسارك لأسواق النفط لمتابعة آخر المستجدات يرجى تسجيل الاشتراك عبر موقعنا: (www.idsc.gov.eg)

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