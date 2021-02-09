السفيرة المصرية الجديدة في داكار تلتقي وزير خارجية جامبيا

التقت السفيرة نهى خضر سفير جمهورية مصر العربية لدى السنغال، وغير المُقيمة لدى جامبيا والرأس الأخضر، بوزير خارجية جمهورية جامبيا Mamadou Tangara، وذلك بالعاصمة الجامبية بانجول، حيث أكدت على عمق ومتانة العلاقات بين البلديّن الشقيقيّن وتطلعها للعمل على نقل مستوى العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، مشيرةً إلى الجهود المبذولة من جانب مصر لدعم جامبيا الشقيقة في عدد كبير من المجالات، من بينها الكهرباء والطاقة، والصحة، والتعليم، والاتصالات، والسياحة، والبنية التحتية، وغيرها.

من جانبه، أثنى وزير الخارجية الجامبي على التطور الذي تشهده أوجه العلاقات الثنائية مع مصر، مشدداً على اهتمامه بتعزيز العلاقات بين البلديّن في كافة المجالات بشكل أكبر وأوثق، بما لمصر من رصيد معروف ومكانة ومركز مرموقين على الساحتين الإفريقية والدولية.