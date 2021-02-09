وزيرة البيئة تترأس الإجتماع الخامس عشر لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإجتماع الخامس عشر لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة ، بحضور الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة والسادة الأعضاء ممثلى كلاً من مجلس الدولة ووزارتى المالية و التخطيط والتنمية الأقتصادية وشرطه البيئة والمسطحات والاتحاد العام للجمعيات الاهلية.
وقد تناول الإجتماع مناقشة عدداً من الموضوعات البيئية الهامة ، حيث تم الموافقة على تمويل مشروع الشواحن الشمسية بصالات الترانزيت بمطار القاهرة كأحد المشروعات التجريبية الرائدة فى مجال استخدام الطاقة النظيفة وكذلك إستخدام شاشات العرض فى تلك الشواحن لإعطاء نبذة عن حالة البيئة المصرية والمحميات الطبيعية.
وخلال الإجتماع تم الموافقة على إجراء الدراسة التى يقوم بها قطاع حماية الطبيعية بالوزارة والخاصة برصد حالة أسماك القرش والتى تتعاون فيها وزارة البيئة مع وزارة السياحه والأثار وذلك تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء لدراسة وتحليل الأسباب المحتملة لهجمات القروش فى الأماكن المسجلة لهذه الحوادث.
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