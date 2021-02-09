سحب رخصة المركبة حال عدم وضع الملصق الإلكتروني.. البرلمان موافقة

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، برئاسة المستشار حنفى جبالى، علي سحب رخصة تسيير المركبة حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة.

وتقضي التعديلات علي المادة 72 (بند ب /7) بسحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.

ورفض المجلس اقتراح النائب أحمد الألفي، بأن تشمل العقوبة حالة "الإتلاف العمد"، حيث قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن هناك فرق بين الاتلاف والتلف، وهو ما أيده وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، كما رفض المجلس ما تحدث عنه النائب محمد عطية الفيومي بوجود تكرار في العقوبة.

يشار إلي أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أكد علي ضرورة الالتزام بضوابط وقواعد وإجراءات مناقشة القوانين التي تم إرسالها إلي أعضاء المجلس علي "التابلت"، مشيراً إلي أنه سيمنح الكلمة إلي اثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين، علي أن يتم الانتقال لاحقاً إلي مناقشة المواد مادة مادة.

وقال جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة تعديلات مقدمة من الحكومة علي قانون المرور، إنه لن يسمح بالمناقشة في المواد إلا للنواب الذين تقدموا بتعديلات قبل 24 ساعة من الجلسة عبر "التابلت".

وشدد رئيس المجلس، علي ضرورة عدم رفع الأيدي أو طلب الحديث أو تقديم أي ورقة للأمين العام المستشار أحمد مناع نهائيا، للحديث في شأن أيا من المواد، قائلاً : لإزالة الخلاف منذ البداية .. من طلب التعديل علي التابلت هو من سيتحدث".

وطالب حنفي جبالي، أعضاء المجلس بأن يتعرضوا خلال مناقشتهم التشريعية إلي الدقة، قائلا: لا أريد روايات ولا قصص، يجب أن نعي الدور التشريعي، التعديل يعرض بدقة".