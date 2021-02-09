بشهادة سى اي كابيتال .. تقييم طلعت مصطفى يرتفع 50%

اعلنت شركة سي اي كابيتال للاستشارات المالية، أن المشروع الذي من المقرر أن تطوره مجموعة طلعت مصطفى العقارية على قطعة أرضها في حدائق العاصمة رفعت تقييمها لأسهم المجموعة بنسبة 50% للسعر المستهدف، مما قد يضيف حوالي 7.50 جنيه للسهم.

وأشارت إلى أنه تم توقيع اتفاقية لشراء أرض بمساحة 21 مليون متر مربع مع هيئة المجتمعات العمرانية ومن المقرر سداد قيمة الأرض نقدا وعينا بقيمة إجمالية تبلغ 44 مليار جنيه ومن المقرر إطلاق المشروع العام الحالي.

وتوقعت أن تسجل مبيعات الوحدات السكنية حوالي 787 مليار جنيه مما قد يضيف حوالي 3.65 جنيه لسعر السهم، وقد تم تخصيص حوالي 8% من المشروع لمبيعات وتأجير الوحدات غير السكنية بإجمالي 110 مليارات جنيه مما يضيف حوالي 3.85 جنيه للسهم وفقا للتقييم المستهدف.

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وقدرت مجموعة طلعت مصطفى قيمة مبيعات الوحدات السكنية للمشروع بنحو 826 مليار جنيه والمبيعات غير السكنية بنحو 58 مليار جنيه وتقدر تكاليف الاستثمار بنحو 500 مليار جنيه ومن المقرر أن يضم المشروع 140 ألف وحدة سكنية بالإضافة إلى مساحات تجارية وأخرى للتجزئة والمشروعات الطبية والتعليمية، ونادي رياضي وفندق من طراز 5 نجوم.

وترى سي اي كابيتال في تقريرها أن شراء الأرض يضيف 20 عاما لعمر رصيد أراضي مجموعة طلعت مصطفى ومن المقرر أن يتم السداد العيني بنحو 9.5% من المساحة البنائية المسموح بها للوحدات السكنية، بنحو 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى السداد النقدي بنحو 4 مليارات جنيه وسيكون في صورة 4 أقساط سنوية متساوية اعتبارا من عام 2021

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وأشارت سي اي كابيتال إلى المخاطر التي تتعلق بالمشروع وأهمها مخاطر تراجع الحصة السوقية في ضوء تركز المشروع في منطقة شرق القاهرة، وارتفاع حدة المنافسة، حيث تقوم الحكومة المصرية بطرح عدد أكبر من الأراضي.

وقالت إن المشروع قد يتميز من خلال طرح مجموعة منتجات مختلفة مثل طرح العديد من الخدمات التكنولوجية، وتمديد خطط السداد لتصل 13-15 عاما مقارنة بخطط السداد الحالية التي تمتد لـ 10 سنوات.