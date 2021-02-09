نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 9 معلومات جديدة عن أول مدرسة للفنون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، رئيس "جهاز الشروق" عن تسليم مدرسة "أكاديمية الفنون" لوزارة الثقافة لإدارتها وهى الأولى من نوعها على مستوى المدن الجديدة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز معلومات عن اكاديمية الفنون الجديدة:

١-كشف المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن الانتهاء من إجراءات تسليم مبنى مدرسة "أكاديمية الفنون"، لوزارة الثقافة لإدارتها.

٢-تعد مدرسة الفنون هى الأولى من نوعها بهذا النشاط على مستوى المدن الجديدة، والثانى على مستوى الجمهورية.

٣- جاءت بالتنسيق بين وزارة الثقافة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

٤- وقد وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة الأرض رقم ١ بالمجاورة الثامنة بمنطقة الإسكان العائلى وما بها من مبانٍ منفذة بحق الإنتفاع لمشروع المدرسة.

٥-وتعتبر مدرسة الفنون نشاط إضافي للمواد الدراسية التي ستشملها المدرسة.

٦-تهدف المدرسة الي تنمية المهارات الثقافية والفنية لأبنائنا الطلاب، وتطبيق نظام تعليم يزود الطلاب بالمعارف والمهارات المختلفة وينمي حسهم الإبداعي والفنى.

٧-تم إقامة المدرسة على مساحة (7915م2).

٨-تضم (33) فصلا دراسيا بخلاف ثلاثة معامل (حاسب آلى فيزياءكمياءأحياء) فضلًا أيضًا عن إحتوائها على مسرح ومكتبة وغرف تربية موسيقية وفنية.

٩-استمرار الدعم للخدمات التعليمية بأنماطها المختلفة من خلال تسخير كافة الإمكانات المتاحة من أراض أو منشآت منفذة لهذا المشروع.