نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 9 معلومات جديدة عن أول مدرسة للفنون في المقال التالي
وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز معلومات عن اكاديمية الفنون الجديدة:
١-كشف المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن الانتهاء من إجراءات تسليم مبنى مدرسة "أكاديمية الفنون"، لوزارة الثقافة لإدارتها.
٢-تعد مدرسة الفنون هى الأولى من نوعها بهذا النشاط على مستوى المدن الجديدة، والثانى على مستوى الجمهورية.
٣- جاءت بالتنسيق بين وزارة الثقافة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
٤- وقد وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة الأرض رقم ١ بالمجاورة الثامنة بمنطقة الإسكان العائلى وما بها من مبانٍ منفذة بحق الإنتفاع لمشروع المدرسة.
٥-وتعتبر مدرسة الفنون نشاط إضافي للمواد الدراسية التي ستشملها المدرسة.
٦-تهدف المدرسة الي تنمية المهارات الثقافية والفنية لأبنائنا الطلاب، وتطبيق نظام تعليم يزود الطلاب بالمعارف والمهارات المختلفة وينمي حسهم الإبداعي والفنى.
٧-تم إقامة المدرسة على مساحة (7915م2).
٨-تضم (33) فصلا دراسيا بخلاف ثلاثة معامل (حاسب آلى فيزياءكمياءأحياء) فضلًا أيضًا عن إحتوائها على مسرح ومكتبة وغرف تربية موسيقية وفنية.
٩-استمرار الدعم للخدمات التعليمية بأنماطها المختلفة من خلال تسخير كافة الإمكانات المتاحة من أراض أو منشآت منفذة لهذا المشروع.